İzmir'de su kesintisi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bazı mahallelere branşman yenileme çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek.

İZSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Mahallesi'nde özelliğini yitirmiş, eski branşman hatları yenilenecek.

Bu nedenle 15 Temmuz 2019 tarihine kadar her gün saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında, Abdi İpekçi, İhsan Alyanak, Yunus Emre ve Günaltay mahallelerindeki bazı sokaklara su verilemeyecek.

Kaynak: AA