İzmir'de su kesintisi

İzmir'in Bornova ilçesinde bazı mahallelere ve 4. Sanayi Sitesi'ne 12 saat süreyle su verilemeyecek.

İZSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Caddesi üzerinde bulunan boru hattında meydana gelen arızanın tamiri yapılacak.

Bu nedenle 27 Haziran Perşembe günü saat 21.00 ile 28 Haziran Cuma günü saat 09.00 arasında Evka-3, Naldöken, Doğanlar, Yeşilçam, Ümit, Kemalpaşa, Gürpınar mahalleleri ile 4. Sanayi Sitesi'ne su verilemeyecek.

Kaynak: AA