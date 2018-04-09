İzmir'de Su Kesintisi

İzmir'in Karabağlar ve Balçova ilçelerinde bazı kesimlerde su kesintisine gidilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İZSU Genel Müdürlüğü, Karabağlar ilçesine su aktaran pompa istasyonundaki yenileme çalışmaları nedeniyle 11 Nisan Çarşamba günü saat 09.00 ile 21.00 arasında Karabağlar'ın bir bölümü ile Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde (Olimpiyat Köyü, Meşale Evleri dahil) su kesintisi uygulayacak.

Karabağlar'da su kesintisi uygulanacak mahalleler şöyle:

"Peker, İhsan Alyanak, Abdi İpekçi, Devrim, Yunus Emre, Günaltay, Kibar, Yurtoğlu, Cennetçeşme, Uzundere, Yüzbaşı Şerafettin, Özgür, Gazi, Ali Fuat Erden, Umut, Barış, Sevgi, Bahriye Üçok, Salih Omurtak, Tahsin Yazıcı, Yaşar Kemal ve Limontepe mahalleleri ile Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'nin 9509, 9197/2, 9197/3, 9197/4, 9197/5, 9197/6, 9170/1 sokaklar ve Erdal Yaklav Caddesi."