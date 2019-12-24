24.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:49

İzmir'de su kesintileri nedeniyle tankerlerle su dağıtımı sürüyor, vatandaş tepkili (2)

ARIZA GİDERİLDİ

İzmir'de, Tahtalı Barajı'ndan, Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne su taşıyan ana borunun patlamasının ardından Buca, Karabağlar, Gaziemir ile Konak ve Bornova ilçelerinin bazı kesimlerinde pazar saat 19.00'dan bu yana yaşanan su kesintisine neden olan arızanın giderildiği bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, patlayan borunun yenilendiği ve ana hatta su verilmeye başlandığı açıklandı. Suyun, öğleden sonra kesinti yaşanan üç ilçenin tamamına ulaşması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, kentte bir daha arıza kaynaklı su kesintisi yaşanmaması için yapılacak yatırımlarla ilgili olarak şöyle dedi

İzmirlinin bir daha bu sorunu yaşamaması için maliyeti ne olursa olsun bu sistemi kuracağız. Öncelikle bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına Gördes Barajı'nın alternatif bir su kaynağı olarak devreye alınması sürecini hızlandıracağız. Gördes'ten alınacak suyun, kuzey ve güneyden şehri besleyen isale hatlarıyla entegrasyonunun sağlanmasıyla ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanması talimatını verdim. İkinci adımda ise mevcut içme suyu hattımızın tümünün röntgenini çekecek 'PipeDiver' denilen teknolojisinin kurulmasına yönelik talimatımı ilettim. Hattın neresinde zayıf bir nokta varsa elektromanyetik dalgalarla tespit edeceğiz. İzmirlinin bir daha bu sorunu yaşamaması için maliyeti ne olursa olsun bu sistemi kuracağız.

Dün gece çalışmaları denetleyen Başkan Soyer, suda kaynak çeşitliliği sağlamak adına, Gördes Barajı'ndan gelen su mevcut isale hatlarına entegre edileceğini ve ayrıca elektromanyetik dalgalarla yer altındaki hatların röntgenini çekilerek riskli borular tespit edileceğini dile getirdi.

Kaynak: DHA

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