İzmir'de su kesintileri nedeniyle tankerlerle su dağıtımı sürüyor, vatandaş tepkili

24.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:35

İZMİR'de, Tahtalı Barajı'ndan, Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne su taşıyan 2,2 metre çapındaki ana borunun patlamasının ardından Buca, Karabağlar, Gaziemir ile Konak ve Bornova ilçelerinin bazı kesimlerine pazar saat 19.00'dan bu yana su verilmiyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, su kesintileri nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için mahallelerde tankerlerle su dağıtıyor. Vatandaşlar ise mağdur olduğunu belirterek, parayla satın alacak su bile kalmadığını belirtti.

Menderes ilçesinin Küner köyü yakınlarında 2200 mm'lik hatta, geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle Buca, Karabağlar, Gaziemir ile Konak ve Bornova'nın bir kesimine su verilemiyor. 60 saatlik plansız su kesintisinin Çarşamba günü sona ereceği bildirildi.

Kaynak: DHA