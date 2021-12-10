İzmir'de stokçuluk yapan otomotiv bayiine 545 bin 440 TL ceza

İZMİR (DHA) - TİCARET Bakanlığı'nca, İzmir'de faaliyet gösteren otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekesiyle 545 bin 550 lira idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İzmir'de otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınırdan 545 bin 550 lira idari para cezası uyguladı. Açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nca, tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan 'stokçuluk faaliyetlerine' yönelik suiistimallerin yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada, "Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alınmakta ve Bakanlığımızca mevzuat çerçevesinde tüm imkanlar seferber edilmektedir" denildi.