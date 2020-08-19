İzmir'de spor tesisinin bulunduğu alandaki plan tadilatına AK Parti'den tepki AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli Karşıyaka'da Atakent Mahallesinde üzerinde sosyal tesis ve açık spor tesisi bulunan arazinin planlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinde alınan kararla spor alanından özel eğitim alanına dönüştürülmesi yönündeki karara karşı dava...

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli Karşıyaka'da Atakent Mahallesinde üzerinde sosyal tesis ve açık spor tesisi bulunan arazinin planlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinde alınan kararla spor alanından özel eğitim alanına dönüştürülmesi yönündeki karara karşı dava açacaklarını bildirdi.

Sürekli, spor tesisi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada Emlak Konut'un ilk projelerinden birisi olan bölgenin spor ve sosyal tesis alanı olarak uzun yıllar hizmet verdiğini belirtti.

Alanın 2014 yılında özel bir okul tarafından satın alındığını ve spor alanından özel eğitim alanına dönüştürülmesi için planlarda tadilat yapılmasının istendiğini ifade eden Sürekli, bu talebin dönemin belediye yönetimi tarafından kabul edilmediğini ifade etti.

Özel okul sahibinin yeniden müracaatının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinde CHP ve İYİ Partili üyelerin oylarıyla bu talebin kabul edildiğini söyleyen Sürekli, şöyle konuştu:

"Hiçbir haklı gerekçesi ve hukuki yanı yok. Mekansal planlar yönetmeliği 26. maddesine aykırı. Eğer bir yerde spor alanını değiştiriyorsanız hizmet etki alanında eşdeğer bir yer ayıracaksınız yürüme mesafesinde. Bu lokasyonda ayrı bir spor alanının ayrılması gerekirken açıkça bir ihlal, hukuka aykırılık yapılarak bu ayrılmadan plan tadilatı yapıldı. Biz red oyu verdik ve bu konuda dava da açacağız.

İzmir'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın her planına itiraz eden odalar neredesiniz ' Sizi göreve davet ediyoruz. Deniyor ki TOKİ burayı satmasaydı. TOKİ satıyor ama amacına uygun kullanılıyor. EGS park alanı da satıldı ve otopark olarak kullanılıyor. TOKİ'nin sattığı yerlerde imar değişikliği yapılmayacağını Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ açıkladı. Hal böyleyken plan değişikliğinde diretmeyi kabul etmiyoruz. Hukuki haklarımızı kullanacağız. Plancılar ve Mimarlar Odaları neden sessiz kalıyor' Biz burada samimiyet göremiyoruz. TOKİ satar elde ettiği geliri de sosyal konut yapımında kullanır. 'Satmasaydınız' diye bir mazeret olamaz."

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan vekili ve İmar Komisyonu Başkanı Özgür Hızal ise "Burası CHP'nin ve CHP belediyeciliğinin samimiyetinin test edildiği bir alan. Burası kamuya açık bir spor alanıyken yapılan değişiklikle özel eğitim alanına dönüştürüldü ve ekonomik değeri arttı. Vatandaşın rahatlıkla girebileceği bir alan olmaktan çıktı. Bütün itirazları yaptık." dedi.

Kaynak: AA