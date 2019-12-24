İzmir'de soyguncular 2 kişiyi vurup, 1,5 kilo altınla kaçtı (2)
KAÇMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIİzmir'in Buca ilçesinde, yüzleri maskeli, 1'i kadın 3 soyguncunun, olay sonrası koşarak uzaklaştığı anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
24.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:48
KAÇMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İzmir'in Buca ilçesinde, yüzleri maskeli, 1'i kadın 3 soyguncunun, olay sonrası koşarak uzaklaştığı anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 1,5 kilo altını beraberinde götüren soyguncuların, ellerinde tabanca, kuyumcu dükkanının yaklaşık 10 metre ilerisinde bulunan 682/9 Sokak'a girip kaçtıkları görülüyor.
Kaynak: DHA