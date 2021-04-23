İzmir'de sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği 23 Nisan programı, pandemi kurallarına göre yapıldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği 23 Nisan programı, pandemi kurallarına göre yapıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Mustafa Kemal Atatürk anıtına çelenk bırakırken, törene az sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları İzmir'de Atatürk anıtına çelenk koyma töreni ile başladı. Programa İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, az sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Törende İzmir Büyükşehir Belediyesi bandosu da yerini aldı. Pandemi kuralları gereğince İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende maske ve sosyal mesafe krallarına uyularak yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başlayan törende İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Çocukların şiir okumasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, kürsüde açıklama yaptı.

"Çocuklarımızın ışıl ışıl gözlerinde gördüğümüz kararlılık hepimize güç veriyor"

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, kürsüde yaptığı konuşmasında "İleriyi gören bir lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı Türk ve Dünya çocuklarına armağan etmiştir. Milletimizin kodlarını en iyi şekilde tahlil eden Gazi, bu milletin evlatlarındaki ruh kudretini çok iyi biliyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır' sözüyle tasavvur ettiği nesil işte budur. Milletimizin en güçlü duası, kuvvet kaynağı çocuklarımız; yarına bakan yüzümüz, istikbale sözümüzdür. Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerlerken çocuklarımızın ışıl ışıl gözlerinde gördüğümüz kararlılık hepimize güç veriyor. Kendi evlatlarımızla birlikte ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarına huzurlu ve müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" sözlerine yer verdi.

"Rüyalar sizin, yarınlar sizin, bu şanlı bayrak sizin"

Konuşmasını çocuklara hitap ederek sürdüren Yahşi, "Sevgili Çocuklar; bizim en güçlü umudumuz, en büyük hazinemiz, sınırsız hayallerimiz sizlersiniz. Hiç tükenmeyen bir merakla ve hayretle dünyayı her gün yeniden keşfedeceksiniz. Rüyalar sizin, yarınlar sizin, bu şanlı bayrak sizin! Bu cennet vatan, bu topraklar bu Cumhuriyet sizin! Sizlerin inancı ve azmi bu vatanı şahlandıracaktır. Sizlerin hayalleri bu ülkeyi yıldızlara taşıyacak. Aklınıza, fikrinize, yüreğinize güveniyoruz. Sizlerin gülen yüzlerinde yarının aydınlık Türkiye'sini görüyoruz. Bu duygularla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclis'teki tüm milletvekillerini, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum" açıklamasında bulundu.

Tören, pandemi şartları gözetilerek kısa tutuldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı