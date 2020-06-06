İzmir'de sosyal mesafe kuralına uymayan işletmelere ve 70 kişiye para cezası
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İzmir'de sosyal mesafe kuralına uymayan işletmelere ve 70 kişiye para cezası

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kent genelinde sosyal mesafe kurallarına uymayan 2 iş yerine ve 70 kişiye idari para cezası uyguladı.

İzmir'de sosyal mesafe kuralına uymayan işletmelere ve 70 kişiye para cezası
06.06.2020 04:11 | Son Güncelleme: 06.06.2020 04:11

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kent genelinde sosyal mesafe kurallarına uymayan 2 iş yerine ve 70 kişiye idari para cezası uyguladı.

Ekipler, kent genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgeler ve sahil kesimlerinde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Yapılan denetimlerde bir bar ve kahvehane ile 70 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Ekipler kent genelinde esnafın büyük oranda iş yerlerinin kapanma saatlerine riayet ettiklerini belirtirken, denetimlere ara vermeden devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

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