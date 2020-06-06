İzmir'de 'sosyal mesafe' denetimi İZMİR'de, polis ekiplerince, kent genelinde vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.

İZMİR'de, polis ekiplerince, kent genelinde vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı. Uygulama kapsamında, polis ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları yönünde uyarılarda bulundu. Öte yandan, bir eğlence merkezi ile bir kahvehanede sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 70 kişiye idari para cezası uygulandı. Polis ekiplerinin denetimlere aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA