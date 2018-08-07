İzmir'de Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Gözaltı
İzmir'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Menderes ve Ödemiş ilçelerinde 7 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.
İkametinde bulunamayan bir kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Zanlılar ifade işlemleri için emniyete götürüldü.