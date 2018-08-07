İzmir'de Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Gözaltı

İzmir'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Menderes ve Ödemiş ilçelerinde 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.



İkametinde bulunamayan bir kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Zanlılar ifade işlemleri için emniyete götürüldü.