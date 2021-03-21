İzmir'de sosyal medya tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı
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İzmir'de sosyal medya tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı

21.03.2021 08:33 | Son Güncelleme: 21.03.2021 08:40
İzmir'de sosyal medya tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bir kişi sosyal medya üzerinde tartıştığı kişiye ve yanındaki arkadaşlarına sokakta kurşun yağdırdı, olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bir kişi sosyal medya üzerinde tartıştığı kişiye ve yanındaki arkadaşlarına sokakta kurşun yağdırdı, olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Öte yandan, kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Bozyaka Mahallesi 3156 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Ege O.(19) sosyal medya üzerinden henüz bilinmeyen bir nedenle Ahmet D. ile tartıştı. Sabah saatlerinde arkadaşlarıyla fırına giden Ayhan Ege O.  sokakta Ahmet D. ile karşılaştı. İkili arasında büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ahmet D. yanındaki tabancayla Ayhan Ege O., Gökhan Başar Ç.(19) ve Üveys Y.'ye(18) ateş açtı ardından olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Üveys Y'nin karın ve bacak kısmından olmak üzere 3 yerinden yaralandığı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi, diğer iki yaralının ise durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de sosyal medya tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı
İzmir'de sosyal medya tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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