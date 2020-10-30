İzmir'de son durum ne? İzmir'de meydana gelen depremde ölü sayısı kaç?
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İzmir'de son durum ne? İzmir'de meydana gelen depremde ölü sayısı kaç?

30.10.2020 23:27 | Son Güncelleme: 30.10.2020 23:31
İzmir'de son durum ne? İzmir'de meydana gelen depremde ölü sayısı kaç?

İzmir'de 6,6 şiddetinde meydana gelen depremin etkileri devam ediyor. Peki, İzmir'de son durum ne? İzmir'de meydana gelen depremde ölü sayısı kaç?

İzmir'de yaşanan deprem sonrası tsunami oluşması korku anlara sebep oldu. Peki, İzmir'de son durum ne? İzmir'de meydana gelen depremde ölü sayısı kaç?

İZMİR'DE SON DURUM NE?

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası, İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. İzmir'in Seferihisar açıklarında saat 14.51 sıralarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sırasında denizdeki hareketlilik kameralara yansıdı

İZMİR'DE MEYDANA GELEN DEPREMDE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden alınan ilk bilgilere göre, 1'i boğularak olmak üzere, 17 vatandaşın hayatını kaybettiği, 709 vatandaşın yaralandığı duyurulan açıklamada, İzmir'de yıkılan ve hasar gören 17 binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

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