İzmir'de son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 11 kişi tutuklandı
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İzmir'de son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 11 kişi tutuklandı

İzmir'de son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 11 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'de son bir haftada gerçekleştirilen narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 47 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İzmir'de son bir haftada gerçekleştirilen narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 47 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında kent genelindeki operasyonlarda, 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 11'i tutuklandı. Diğerleri şüpheliler ise 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, 120 gram esrar-skunk, 6 gram kokain, 21 kök kenevir, 1 gram sentetik kannabinoid, 109 gram metamfetamin, 41 uyuşturucu hap, 2 bin 831 sentetik hap ve 385 fişek ele geçirildiği kaydedildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı dönemde gerçekleştirilen 10 operasyonda da 40 bin 200 doldurulmuş makaron, 50 bin 200 makaron, bin 445 sigara, 64 gram tütün, bin 860 puro, 241 litre sahte içki, 501 litre etil alkol, 225 etiket, 33 sahte elektronik eşya, 13 cep telefonu ve 200 kimyasal madde ele geçirildi.

Operasyonlarda 17 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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