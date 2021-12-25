İzmir'de son bir haftada 631 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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İzmir'de son bir haftada 631 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de son bir haftada 631 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in 8 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda son bir haftada 631 düzensiz göçmen yakalandı.

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İZMİR (AA) - İzmir'in 8 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda son bir haftada 631 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik 18-24 Aralık tarihleri arasında Çeşme, Urla, Seferihisar, Karaburun, Dikili, Foça, Menderes ve Ödemiş'te 18 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 631 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı, bir otomobile el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bir şüpheli serbest bırakıldı, diğerleri hakimlikçe tutuklandı.

Suça karışan şüphelilere 1 milyon 608 bin 894 lira idari para cezası kesildi.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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