İzmir'de son bir hafta içinde uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi tutuklandı
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İzmir'de son bir hafta içinde uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi tutuklandı

İzmir'de son bir hafta içinde uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY - Haberler | Güncel

İZMİR'de, son bir hafta içerisinde polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve uygulamalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, işlem yapılan 41 şüpheliden 15' i tutuklandı.

İZMİR'de, son bir hafta içerisinde polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve uygulamalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, işlem yapılan 41 şüpheliden 15' i tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda  26 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında yapılan uygulama ve operasyonlarda, 424 gram esrar- shank, 511 gram metanfetamin, 1 gram eroin, 1,42 gram kokain, 74 gram sentetik kannabinoid, 838 sentetik hap, 2 tabanca, 27 şarjör ve13  fişek ele geçirildi. İşlem yapılan 41 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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