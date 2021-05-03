İzmir'de son bir hafta içinde uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi tutuklandı

İZMİR'de, son bir hafta içerisinde polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve uygulamalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, işlem yapılan 41 şüpheliden 15' i tutuklandı.

İZMİR'de, son bir hafta içerisinde polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve uygulamalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, işlem yapılan 41 şüpheliden 15' i tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 26 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında yapılan uygulama ve operasyonlarda, 424 gram esrar- shank, 511 gram metanfetamin, 1 gram eroin, 1,42 gram kokain, 74 gram sentetik kannabinoid, 838 sentetik hap, 2 tabanca, 27 şarjör ve13 fişek ele geçirildi. İşlem yapılan 41 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY