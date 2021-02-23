İzmir'de son bir hafta içinde uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi tutuklandı

İZMİR'de, son bir hafta içerisinde polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve uygulamalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 88 şüpheliden 23 kişi tutuklandı.

İZMİR'de, son bir hafta içerisinde polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve uygulamalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 88 şüpheliden 23 kişi tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 15 Şubat- 21 Şubat tarihleri arasında yapılan uygulama ve operasyonlarda, 609 gram esrar- shank, 20 gram eroin, 539 gram sentetik kannabinoid, 239 gram metanfetamin, 6 ekstazi, 1852 sentetik hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 19 bin lira, 7 tabanca, 1 tüfek ile 7 şarjör ve 79 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 88 şüpheliden 23'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY