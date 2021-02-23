İzmir'de son bir hafta içinde uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de son bir hafta içinde uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi tutuklandı

23.02.2021 19:57 | Son Güncelleme: 23.02.2021 20:00
İzmir'de son bir hafta içinde uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi tutuklandı

İZMİR'de, son bir hafta içerisinde polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve uygulamalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 88 şüpheliden 23 kişi tutuklandı.

İZMİR'de, son bir hafta içerisinde polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve uygulamalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 88 şüpheliden 23 kişi tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 15 Şubat- 21 Şubat tarihleri arasında yapılan uygulama ve operasyonlarda, 609 gram esrar- shank, 20 gram eroin, 539 gram sentetik kannabinoid, 239 gram metanfetamin, 6 ekstazi, 1852 sentetik hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 19 bin lira, 7 tabanca, 1 tüfek ile 7 şarjör ve 79 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 88 şüpheliden 23'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Özlem Zengin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Onur Akay Özge Özder Mustafa Ceceli
Spor Arda Turan Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Mart İntihar Göztepe Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de son bir hafta içinde uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 20:01:31. #1.16#
title