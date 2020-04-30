İzmir'de şoke eden görüntü; sahildekilere aldırış etmeden tuvaletini yaptı
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İzmir'de şoke eden görüntü; sahildekilere aldırış etmeden tuvaletini yaptı

İzmir'de şoke eden görüntü; sahildekilere aldırış etmeden tuvaletini yaptı
30.04.2020 23:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:49

İzmir'de şoke eden görüntü; sahildekilere aldırış etmeden tuvaletini yaptıİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, sahilde bulunan onlarca vatandaşa aldırış etmeden tuvaletini yaptı.

İzmir'de şoke eden görüntü; sahildekilere aldırış etmeden tuvaletini yaptı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, sahilde bulunan onlarca vatandaşa aldırış etmeden tuvaletini yaptı. O anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı Mahallesi'nde, kimliği öğrenilemeyen bir kişinin yaptığı hareket görenleri şoke etti. Öğlen saatlerinde sahile yakın noktadaki yeşillik salanda bir ağacın yanına yaklaşan kişi, ayakta tuvaletini yaptı. Tuvaletini yaptığı sırada, etrafından geçen vatandaşlara aldırış etmeyen kişi, görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

İzmir'de şoke eden görüntü; sahildekilere aldırış etmeden tuvaletini yaptı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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