İzmir'de şoke eden görüntü; sahildekilere aldırış etmeden tuvaletini yaptı
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İzmir'de şoke eden görüntü; sahildekilere aldırış etmeden tuvaletini yaptı

İzmir'de şoke eden görüntü; sahildekilere aldırış etmeden tuvaletini yaptı
30.04.2020 23:39 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:39

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, sahilde bulunan onlarca vatandaşa aldırış etmeden tuvaletini yaptı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, sahilde bulunan onlarca vatandaşa aldırış etmeden tuvaletini yaptı. O anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı Mahallesi'nde, kimliği öğrenilemeyen bir kişinin yaptığı hareket görenleri şoke etti. Öğlen saatlerinde sahile yakın noktadaki yeşillik salanda bir ağacın yanına yaklaşan kişi, ayakta tuvaletini yaptı. Tuvaletini yaptığı sırada, etrafından geçen vatandaşlara aldırış etmeyen kişi, görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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