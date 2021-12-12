İZMİR'DE SOKAKTA UYUŞTURUCU SATIŞINA 7 TUTUKLAMA

SELÇUK, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Selçuk ilçesinde, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen çarşamba günü sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyon yaptı. Eş zamanlı baskınlarda C.D. (36), B.B. (26), U.K. (46), T.K. (38), Ö.S. (33), Ş.G. (23), O.D. (34), Z.S. (41) ve A.G. (25) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada, 105 gram metamfetamin, 7,5 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi. Polisteki işlemleri sonrası zanlılardan Z.S., serbest bırakıldı. Zanlılardan A.G., nöbetçi sulh ceza hakimliğince bırakıldı. Diğer 7 zanlı ise tutuklandı.