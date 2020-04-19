İzmir'de sokakta kavga eden 10 kişiye 31 bin 500 lira para cezası kesildi
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İzmir, Gediz, Buca, 3. Sayfa

İzmir'de sokakta kavga eden 10 kişiye 31 bin 500 lira para cezası kesildi

İzmir'in Buca ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak, sokak ortasında kavgaya karışan 10 kişiye 31 bin 500 lira para cezası kesildi.

19.04.2020 22:49 | Son Güncelleme: 19.04.2020 22:49
İzmir'de sokakta kavga eden 10 kişiye 31 bin 500 lira para cezası kesildi

İzmir'in Buca ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak, sokak ortasında kavgaya karışan 10 kişiye 31 bin 500 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, bugün ilçeye bağlı Gediz Mahallesi'nde mahalleli arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgada 2 kişi silahla hafif şekilde yaralandı. Kavgayı gören çok sayıda mahalleli sokağa çıkarken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerince kavgaya karışan 8 kişi de tespit edilerek şahıslara idari yaptırım uygulandı. Kavgaya karışan 10 kişiye toplamda 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Öte yandan, kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişi ise tedavilerinin ardından gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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