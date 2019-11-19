İzmir'de sokakta hareketsiz yatan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
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İzmir'de sokakta hareketsiz yatan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde sokakta hareketsiz bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

19.11.2019 07:50 | Son Güncelleme: 19.11.2019 07:50
İzmir'de sokakta hareketsiz yatan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

'in ilçesinde sokakta hareketsiz bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Barboras Mahallesi'nde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Üzerinden kimlik çıkmayan kişi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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