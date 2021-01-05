İzmir'de sokakta açılan ateş sonucu 1'i ağır 2 çocuk yaralandı
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İzmir'de sokakta açılan ateş sonucu 1'i ağır 2 çocuk yaralandı

05.01.2021 05:57 | Son Güncelleme: 05.01.2021 06:00
İzmir'de sokakta açılan ateş sonucu 1'i ağır 2 çocuk yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde sokakta açılan ateş sonucu 1'i ağır 2 çocuk yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde sokakta açılan ateş sonucu 1'i ağır 2 çocuk yaralandı.

İddiaya göre, Erol S. (28) ve Ömer S. (54), aralarında husumet bulunan bir ailenin evinin bulunduğu Murat Mahallesi 2505 sokağa geldi. Şüpheliler, otomobilin içinden tabancayla sokakta rastgele ateş açtıktan sonra kaçtı.

O sırada sokakta bulunan kardeşler K.C.K. (15) ve D.K. (6) kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Burada tedavi altına alınan D.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak ağabeyi K.C.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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