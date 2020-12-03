İzmir'de sokaklar boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'de sokaklar boş kaldı

03.12.2020 23:07 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:11
İzmir'de sokaklar boş kaldı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, İzmir'de de sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, İzmir'de de sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kentin işlek cadde, sokak ve meydanları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında, bugün saat 21.00 itibariyle tüm yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, Gündoğdu Meydanı'nda vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.


İzmir'de sokaklar boş kaldı
İzmir'de sokaklar boş kaldı
İzmir'de sokaklar boş kaldı
İzmir'de sokaklar boş kaldı
İzmir'de sokaklar boş kaldı
İzmir'de sokaklar boş kaldı
İzmir'de sokaklar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

İlgili Haberler

Son dakika... İzmir'de sokaklar boş kaldı
Son dakika... İzmir'de sokaklar boş kaldı
İzmir'de kısıtlamanın ardından sokaklar boş kaldı
İzmir'de kısıtlamanın ardından sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Bülent Arınç Mustafa Şentop Muhsin Fahrizade
Magazin Cansu Dere Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Sörloth Şenol Güneş Caner Erkin Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Aralık Antalya Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de sokaklar boş kaldı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 23:12:26. #1.14#
title