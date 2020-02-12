İzmir'de sokak ortasındaki cinayetin zanlısı adliyede

12.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:27

İZMİR'in Bornova ilçesinde, fabrika işçisi Kemal Torun'u (39) sabah işe giderken, evinin bulunduğu sokakta bıçaklayarak öldüren M.G. (24) adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Pınarbaşı Semti 7046 Sokak'ta meydana geldi. Bir kağıt fabrikasında çalışan Kemal Torun, işe gitmek için evden çıktı. Torun, evinin bulunduğu sokakta, M.G. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada M.G., yanında taşıdığı bıçağı defalarca Torun'a saplayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede hayatını kaybettiği belirlenen Torun'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatan ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kısa bir süre sonra M.G.'yi saklandığı evde yakaladı. İfadesinde, aralarında husumet olduğu gerekçesiyle Torun'u öldürdüğünü söyleyen M.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA