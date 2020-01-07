İzmir'de sokak ortasında silahla yaralama
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İzmir'de sokak ortasında silahla yaralama

İzmir'in Konak ilçesinde tramvay durağı karşısında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

07.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:06
İzmir'de sokak ortasında silahla yaralama

'in ilçesinde tramvay durağı karşısında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Arkadaş oldukları öğrenilen Mehmet Sayli (26) ve S.Ü. (28), Şair Eşref Bulvarı'ndaki tramvay durağı karşısında tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası S.Ü, yanında bulunan tabancayla Sayli'ye ateş etti.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Sayli, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Sayli'nin ameliyata alınacağı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan S.Ü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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