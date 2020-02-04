İzmir'de sokak ortasında pompalı tüfekli kavga
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İzmir'de sokak ortasında pompalı tüfekli kavga

İZMİR'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavga sırasında bazı kişiler, pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

04.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:23
İzmir'de sokak ortasında pompalı tüfekli kavga

İZMİR'in ilçesinde, iki grup arasında çıkan sırasında bazı kişiler, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Zeytinlik Mahallesi 1133 Sokak'ta dün iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Her iki gruptan bazı kişiler, pompalı tüfek çekip, havaya ateş etti. Araya giren çevre sakinleri, tarafları yatıştırdı. Gruplar olay yerinden ayrılırken, paniğe kapılan çevre sakinleri, polise verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.Bu arada olay, bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, iki kişinin elinde pompalı tüfek olduğu ve birisinin havaya ateş ettiği, bazı kişilerin de havaya ateş eden şahsı engellemeye çalıştığı görülüyor.


Kaynak: DHA
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