İzmir'de Sokak Ortasında İntihar

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 30 yaşındaki İnan B. otomobilinde tabanca ile kendisini başından vurarak intihar etti.

Olay, bugün saat 06.30 sıralarında Tepekule Mahallesi 2070 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İnan B. 35 HC 0201 plakalı otomobili ile seyir halindeyken, aracı yol ortasında durdurdu. Burada bir süre bekleyen İnan B., yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak başına ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İnan B.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Oğlunun öldüğünü duyan baba Arap B., olay yerinde göz yaşlarına hakim olamadı. İnan B.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA