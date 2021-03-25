İZMİR İzmir'de sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavga kamerada

İzmir'de sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavga kameradaİZMİR'in Bornova ilçesinde, husumetli iki grup arasında sokak ortasında silahlı kavga yaşandı.

İzmir'de sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavga kamerada

İZMİR'in Bornova ilçesinde, husumetli iki grup arasında sokak ortasında silahlı kavga yaşandı. Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, çarşamba akşam saatlerinde Evka- 3 Mahallesi Cengizhan Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Kadir B. (20) ve Feyzi B. (27) ile Osman D. (37) ve Ozan D. (35) cadde üzerinde karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada iddiaya göre Ozan D. pompalı tüfekle, hafif ticari araçta bulunan Feyzi B. ise tabancayla birbirlerine ateş açtı.

Sokak ortasında yaşanan çatışma nedeniyle çevrede bulunan vatandaşlar panik yaşarken, kurşun ve saçmaların isabet ettiği Kadir B., Feyzi B. ile Ozan D. yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Öte yandan silahlı kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki grup arasında başlayan kavga ve hafif ticari araçtaki kişiye pompalı tüfek ile ateş edilmesi görülürken, araçtaki kişinin de tabancayla karşılık verdiği görüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜLÜ HABER

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

HaberHalil İbrahim KARABIYIK-Fırat AKAYİZMİR,(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı