İzmir'de sokak hayvanlarının zehirlendiği iddiası
İzmir'in Bornova ilçesinde 9 köpek ile 2 kedinin zehirlenerek telef edildiği iddia edildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde 9 köpek ile 2 kedinin zehirlenerek telef edildiği iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Bornova ilçesi 4226. Sokaktaki boş arazide köpekler ve kedilerin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen zabıta ekipleri, 9 köpek yavrusu ile 2 kedinin telef olduğunu belirledi.
Bazı vatandaşlar, kedi ve köpeklerin zehirli etle öldürüldüğünü öne sürdü.
Belediye ekipleri hayvanlarını ölülerini bulundukları yerden aldı.