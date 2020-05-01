İzmir'de, sokak hayvanları unutulmadı

İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama üreticisinin gönderdiği 5 ton mama, belli noktalara bırakılacak.

İZMİR'de, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama üreticisinin gönderdiği 5 ton mama, belli noktalara bırakılacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 1-3 Mayıs'ta İzmir'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanları unutulmadı. Mama üreticisi tarafından yaklaşık 40 ton mama, ülke genelinde dağıtıldı. İzmir'e gönderilen 5 ton mama da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 5 ton mama, 30 ilçede eşit olarak dağıtılacak. Mamalar, hafta sonu İzmir Valiliği'ne bağlı görevliler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri ile sivil gönüllüleri iş birliğiyle sokak hayvanları için belli noktalara bırakılacak.

Kaynak: DHA