İzmir'de sokak hayvanları unutulmadı İzmir Valiliği yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

İzmir Valiliği yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada valilik koordinesinde Tarım ve Orman Müdürlük ekipleri, Vefa grubu ve hayvansever dernek temsilcileri birlikteliğinde İzmir'in 30 ilçesinde sokak hayvanlarının düzenli olarak beslendiği ifade edildi.

Kovid-19 nedeniyle "evde kal" çağrılarının yapıldığı günden bu yana sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanıldığı belirtilen açıklamada ilçe tarım personelleri, veteriner hekimler ve hayvanseverlerin sokak sokak gezerek hayvanları beslediği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Valisi Erol Ayyıldız şu ifadeleri kullandı:

"30 ilçede yürüttüğümüz çalışmalarda mama desteğinde bulunan mama sektörü temsilcilerine, kaymakamlıklara, il ve ilçe müdürlüklerine, mama bağışında bulunan hayvan severlere ve dağıtımda canla başla görev alan Vefa ekiplerine, veteriner hekimlerimize, gönüllü hayvansever derneklerine sokak hayvanlarının beslenmesine bizzat katılım sağlayan ilçelerimizdeki kamu kurum ve yerel yönetim görevlilerine teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA