İzmir'de sokak hayvanları için mama seferberliği

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanları için 60 farklı noktada mama dağıtımı yapıldı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanları için 60 farklı noktada mama dağıtımı yapıldı.

Bir mama firması tarafından İzmir'e gönderilen 5 ton mama; valilik, tarım müdürlüklerine bağlı personel, belediye ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) başta olmak üzere gönüllüler tarafından tek tek dağıtıldı. Dağıtımın yapıldığı yerlerde biri de Karşıyaka ilçesi oldu. Sabah erken saatlerde harekete geçen ekipler ve gönüllüler, ilçenin hemen her noktasında giderek sokak hayvanları için mama dağıtımı yaptı. Dağıtımda, Karşıyaka İlçe Tarım Müdürü İsmail Emetli, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı ve personeli, HAYTAP İzmir İl Temsilcisi Meral Örüç'ün yanı sıra muhtarlar ve gönüllüler de hazır bulundu. Mama dağıtımının, İzmir'in 30 ilçesinde devam edeceği bildirildi.

HAYTAP İzmir İl Temsilcisi Meral Örüç, İzmir'de sokak hayvanları için koordineli bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Sokak hayvanları, yaklaşık bir aydır özellikle esnafın kapalı olması nedeniyle yemek ve su bulmakta zorlandıkları için bizler de bu sürede hep sokaklardayız. Her sokağa çıkma kısıtlamasında hepimiz birbirimizden destek alarak beslemelere devam ediyoruz. İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü, Karşıyaka Belediyesi, HAYTAP ve gönüllüler olarak Karşıyaka'da 60 farklı noktada mama dağıtımı yapıyoruz. Özellikle bu zor günlerde mama bağışlayan üreticilere teşekkür etmek istiyorum" dedi.'SOKAK HAYVANLARINI OBEZ YAPMAYALIM' UYARISIKarşıyaka İlçe Tarım Müdürü İsmail Emetli, Karşıyaka'da yürüttükleri çalışmanın örnek olmasının altını çizip, "İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla birlikte Karşıyaka'da hafta sonları sokak hayvanlarının beslenmesiyle ilgili olarak belediye, STK'lar ve gönüllülerle uygulamalar yapıyoruz. Biz de belediyeyle ortak bir çalışma yürütüyoruz ve bu çalışmanın örnek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı da vatandaşlara mama uyarısında bulunarak, "Vatandaşlarımızın sokak hayvanlarına karşı duyarlı olduğunu görüyoruz ve mutlu oluyoruz. Ancak gözden kaçırmamamız gereken detaylar da var. Hayvanları insan gibi görmemeliyiz. Uygun olmayan gıda maddeleri verildiği için sokak hayvanlarımız obezite sorunu yaşıyor. Evde artan her yemeği hayvanlarımıza vermeyelim. İyilik yapalım derken çevre anlamında da kirliliğe sebebiyet veriyoruz. Lütfen bu konuya dikkat edelim" diye konuştu.

Kaynak: DHA