İzmir'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara koştu İzmir'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara koştu (2)YASAK BAŞLADI, SOKAKLAR BOŞALDIİzmir'de, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte kent merkezinde yoğunluk sona erdi.

İzmir'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara koştu (2)

YASAK BAŞLADI, SOKAKLAR BOŞALDI

İzmir'de, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte kent merkezinde yoğunluk sona erdi. Saat 00.00 itibariyle vatandaşlar evlerine gitti. Ekmek fırını ve marketler de yasağın başlamasıyla kapandı.

Kaynak: DHA