İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı? İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi mi? Ege'de hangi koronavirüs yasakları getirildi ? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs süreci hakkında açıklamalarda bulundu. İzmir için ayrı bir parantez açan Koca, detaylı bilgiler verdi. Peki, İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi mi? İzmir'de hangi yasaklar getirildi mi? İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Uşak ve Denizli'de sokağa çıkmak yasak mı?

Pandemi süreci hakkında detayı açıklamalar yapan Sağlık Bakanı İzmir için özel detaylar verdi. Peki İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Uşaki ve Denizli hakkında değerlendirme yaptı. İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı? İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi mi? İzmir'de hangi yasaklar getirildi? İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı? İZMİR'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? Resmi makamlardan henüz sokağa çıkma yasağı hakkında açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.