İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde uygulama yapıldı
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İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde uygulama yapıldı

İzmir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde polis ekipleri uygulama yaparak, sokaktakileri evlerine dönmeleri için uyardı.

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde uygulama yapıldı
23.05.2020 01:03 | Son Güncelleme: 23.05.2020 01:12

İzmir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde polis ekipleri uygulama yaparak, sokaktakileri evlerine dönmeleri için uyardı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında 81 ilde 23, 24, 25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla polis ekipleri kentin farklı noktalarında uygulama yaptı.

Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetim yapıp araçları durduran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlardaki vatandaşların izin belgelerini de kontrol etti.

İzin belgesi olmayan vatandaşlara evlerine gitmeleri için uyarı yapılırken, kentin birçok noktasında da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler polis ekiplerince evlerine gönderildi.

Denetimlerde izin belgesi olan vatandaşların maske takıp takmadığı da kontrol edildi.

Kentte sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve tüm uyarılara rağmen evlerine dönmeyen vatandaşlara 00.00 itibarıyla cezai işlemlerin uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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