İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadının üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadının üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

08.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:10
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadının üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kadın gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün gece Gaziler Caddesi bir taksiyi durdurdu.

Taksideki yolcular S.O. (24) ve S.S'nin (28) durumundan şüphelenen polis, kadınların sokağa çıkma izinleri bulunmadığını tespit etti.

Polis ayrıca S.O'nun üzerinde 400 gram sentetik uyuşturucu buldu.

S.O'nun uyuşturucu madde ticareti ve motorlu taşıt hırsızlığı gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadının üzerinde uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 11:13:10. #1.16#
title