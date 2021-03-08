İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadının üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kadın gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün gece Gaziler Caddesi bir taksiyi durdurdu.

Taksideki yolcular S.O. (24) ve S.S'nin (28) durumundan şüphelenen polis, kadınların sokağa çıkma izinleri bulunmadığını tespit etti.

Polis ayrıca S.O'nun üzerinde 400 gram sentetik uyuşturucu buldu.

S.O'nun uyuşturucu madde ticareti ve motorlu taşıt hırsızlığı gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin