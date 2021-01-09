İzmir'de kısıtlamada tatlı siparişleri arttı

İZMİR'de tatlıcılar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde, siparişlere yetişmekte zorlanıyor. En fazla talebi ise sütlü tatlılar görüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan tatlıcılara, İzmirliler yoğun ilgi gösteriyor.

'PAKET SERVİS ELEMAN SAYIMIZI ARTTIK'

Konak ilçesinde tatlı dükkanı bulunan Nurullah Arpacı (28), kısıtlamada vatandaşların tatlıya yoğun bir ilgi gösterdiğini belirterek, en çok sütlü tatlıların tercih edildiğini söyledi.

Yoğunluk nedeniyle eleman sayılarını artırdıklarını anlatan Arpacı, "Kısıtlama sürecinde pastaneciler ve tatlıcılar açık. Biz de hafta sonu kısıtlamalarında müşterilerimize hizmet veriyoruz. Kısıtlamalar nedeniyle herkes evde olduğu için, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Paket servisimizle saat 00.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde olduğu için tatlı gibi bu tür yiyecekleri özellikle talep ediyor. Evlerine yürüme mesafesinde olup buraya gelerek alışveriş yapanların haricinde hem internetten hem yemek sitelerinden paket servis talebi çok oluyor. Kısıtlamalarda en fazla talep sütlü tatlılar oluyor. Supangle, keşkül, sütlaç gibi sütlü tatlılar tercih ediliyor. Kısıtlamadan dolayı hafta içine göre daha yoğun çalıştığımız için paket servisi yapan eleman sayımızı artırdık" dedi.

Kısıtlamada oğlu Ozan Karaşahin (4) ile evlerine yürüme mesafesindeki tatlıcıya giden Çetin Karaşahin (52) ise "Oğlumun canı sütlaç çekti. Onun için birlikte tatlı almaya geldik. Pasta yemeyi de seviyor. Pasta da alacağız. Yakın mesafede oturduğumuz için araba kullanmadan gelebiliyoruz. En çok sütlü tatlıları tercih ediyoruz. Evde olunca zamanımızın bir kısmını yemek yiyerek geçiriyoruz. Ailecek kilo aldık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ