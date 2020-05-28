İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasında parkta saklanan 2 çocuğu polis sakinleştirdi
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İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasında parkta saklanan 2 çocuğu polis sakinleştirdi

İzmir'in Çeşme ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde parkta oynarken kendisini görüp saklanan ve ağlayan 2 çocuğu yanına çağıran trafik polisi, çocukları sakinleştirdikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasında parkta saklanan 2 çocuğu polis sakinleştirdi
28.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:28

İzmir'in Çeşme ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde parkta oynarken kendisini görüp saklanan ve ağlayan 2 çocuğu yanına çağıran trafik polisi, çocukları sakinleştirdikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çeşme ilçesinde 14 yaş ve altı çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde kentte devriye görevi yapan trafik polisi Burak Binicier, bir parkın yanından geçerken 2 çocuğun hızla kaçıp parkta saklandığını gördü.

Motorunu durdurup çocukları yanına çağıran Binicier, korkan ve ceza kesilecek diye ağlayan çocukları sakinleştirdi. İsimleri Akın ve Yiğit olduğu öğrenilen çocuklara evlerine dönmeleri uyarısında bulunan Binicier, çocuklarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocuklardan bir daha polisi görünce kaçmamaları için söz alan Binicier, sadece izin verilen saatlerde parkta oynamalarını söyledikten sonra çocukları evlerine gönderip parktan ayrıldı.

Cep telefonuyla çektiği anları sosyal medyadan paylaşan Binicier'in görüntüleri ilgi gördü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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