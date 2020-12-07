Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

07.12.2020 22:05 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:46

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele genelgesi kapsamında İzmir'de kısıtlamanın saat 21.00'de başlamasıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı Konak Meydanı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve çevresi ile Alsancak Gar'ı önü boş kaldığı görüldü.

Toplu taşıma araçlarının yolcusuz seferler yaptığı, sivil araçların ise çok az olduğu kentte, motorlu kuryelerin paket servis yaptığı görüldü.

Kent genelinde polis ekipleri, iş yerleri ile sokak ve caddelerde denetime başladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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