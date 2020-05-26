İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1589 kişiye ceza verildi
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İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1589 kişiye ceza verildi

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1589 kişiye 3 milyon 394 bin 598 lira ceza kesildi.

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1589 kişiye ceza verildi
26.05.2020 02:25 | Son Güncelleme: 26.05.2020 02:25

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1589 kişiye 3 milyon 394 bin 598 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Cuma günü gece yarısından bu gece saat 00.00'a kadar yapılan denetimlerde 1589 kişiye toplamda 3 milyon 394 bin 598 lira ceza kesildi.

Bu kişilerden 9'u hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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