İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1476 kişiye ceza
04.05.2020 03:54 | Son Güncelleme: 04.05.2020 03:54
İzmir'de 3 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1476 kişiye toplam 3 milyon 252 bin 608 lira ceza kesildi.
İzmir'de 3 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1476 kişiye toplam 3 milyon 252 bin 608 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 3 gün kent merkezi ve ilçelerde denetim yaptı.
Denetimlerde, kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 1476 kişiye toplam 3 milyon 252 bin 608 lira ceza verildi. Bu kişilerden 11'i hakkında adli işlem de uygulandı.
Kaynak: AA