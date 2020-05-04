İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1476 kişiye ceza
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İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1476 kişiye ceza

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1476 kişiye ceza
04.05.2020 03:54 | Son Güncelleme: 04.05.2020 03:54

İzmir'de 3 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1476 kişiye toplam 3 milyon 252 bin 608 lira ceza kesildi.

İzmir'de 3 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1476 kişiye toplam 3 milyon 252 bin 608 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 3 gün kent merkezi ve ilçelerde denetim yaptı.

Denetimlerde, kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 1476 kişiye toplam 3 milyon 252 bin 608 lira ceza verildi. Bu kişilerden 11'i hakkında adli işlem de uygulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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