İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1116 kişiye ceza
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İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1116 kişiye ceza

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1116 kişiye 2 milyon 219 bin 489 lira ceza kesildi.

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1116 kişiye ceza
18.05.2020 03:08 | Son Güncelleme: 18.05.2020 03:08

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1116 kişiye 2 milyon 219 bin 489 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Hafta sonu yapılan kontrollerde 1116 kişiye 2 milyon 219 bin 489 lira ceza kesildi.

Bu kişilerden 5'i hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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