İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1116 kişiye ceza
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1116 kişiye 2 milyon 219 bin 489 lira ceza kesildi.
18.05.2020 03:08 | Son Güncelleme: 18.05.2020 03:08
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1116 kişiye 2 milyon 219 bin 489 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor.
Hafta sonu yapılan kontrollerde 1116 kişiye 2 milyon 219 bin 489 lira ceza kesildi.
Bu kişilerden 5'i hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA