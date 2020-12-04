Son dakika... İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika... İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen silahlı kavga: 1 yaralı

04.12.2020 06:08 | Son Güncelleme: 04.12.2020 06:14

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Buca ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde bir benzin istasyonunda meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Buca ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde bir benzin istasyonunda meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece yarısı sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde Çamlıkule Mahallesi 254 Sokak'ta bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyon önünde Ahmet B., ile Muhittin O., arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde Muhittin O., Ahmet B'ye yanında bulunan tabanca ile ateş etti. Vücuduna mermi isabet eden Ahmet B., kanlar içerisinde yere yığılırken, Muhittin O., olay yerinden hızla ayrıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yaralı durumdaki Ahmet B., ambulansa alınarak kaldırıldığı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, olay yerinden kaçan Muhittin O., kısa süre içerisinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Muhittin O., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de adreste incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Son dakika... İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika... İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika... İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika... İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ

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