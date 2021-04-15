İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında "dinamik denetimler" devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında "dinamik denetimler" devam ediyor

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 'dinamik denetimler' devam ediyor
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

'Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz' diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi
"Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi

İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Kısmi kapanma sürecinde uygulamaya sokulan "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" çerçevesinde polis ekipleri, iş yerlerinin kapanış saatlerine uyup uymadığını kontrol etti.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gündoğdu Meydanı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki iş yerlerini tek tek denetleyerek saat 18.00'i geçmesine rağmen kapanmayan iş yerlerine uyarılarda bulundu.

Bölgede bulunan konaklama tesislerini de kontrol eden ekipler, kısıtlamanın başlayacağı saatin yaklaşıldığı konusunda vatandaşları ikaz etti.

Polis ekipleri, saat 19.00'dan sonra da sokakta olan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kordonda denetimlerini sıklaştıran ekipler polis araçlarından megafonla kısıtlamanın başladığı yönünde anonslar yaptı.

Sokakta olan vatandaşların kısıtlamadan muaf olup olmadığı kontrol edilirken ekiplerin çabasıyla sokak ve caddelerin sessizliğe büründüğü gözlendi.

Öte yandan kısıtlamanın başladığı saat 19.00 öncesi ana arterlerde trafik yoğunluğu gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Burak Sergen Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Caner Erkin Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında "dinamik denetimler" devam ediyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 20:35:09. #1.15#

title