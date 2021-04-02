İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre kırmızı renk ile çok yüksek risk grubunda yer alan İzmir'de hafta sonu için uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre kırmızı renk ile çok yüksek risk grubunda yer alan İzmir'de hafta sonu için uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre turuncu renk ile yüksek riskli iller arasından vaka sayılarındaki artış nedeniyle kırmızı renk ile çok yüksek riskli iller arasına dahil olan İzmir'de hafta sonu için uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentteki kalabalık alan ve meydanlar ile işlek caddeler sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf olacak iş alanlarında çalışanlar dışında tüm vatandaşlar evlerinde kaldı.

Öte yandan, kentin simgesi olan ve en kalabalık alanlardan biri olan Konak Meydanı'ndaki sessizlik drone kamerasına yansırken, saat 21.00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

(Mustafa İç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı