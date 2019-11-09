İzmir'de şok eden tuzak: Kuryeler kartları kopyalayıp para çektiler

09.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:15

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, banka ve kredi kartı kopyalayarak, banka ATM'lerinden para çekim işlemi yapan 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan kuryelerden 2'si tutuklandı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesinde ikamet eden 6 kişinin banka kartlarından bilgisi ve rızası dışında işlemler gerçekleştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şikayetçi şahısların ortak alışveriş yaptıkları online yemek firmasından kuryelik hizmeti satın aldığı tespit edilirken, firmada kurye olarak çalışan kişilerin isimleri ön plana çıktı.



Polis daha sonra, kuryeler İ.G.(30), Ö.F.T. (27) ve yabancı uyruklu A.T.E. (26) adlı şahısların içerisine kart kopyalama düzeneği yerleştirilmiş sahte POS cihazı kullanarak müştekilerin kart bilgilerini kopyaladıklarını belirledi. Öte yandan, M.O. (41) isimli şahsın ise kopyalanan kart bilgilerini kullanarak İzmir'de çeşitli ATM'lerden toplam 12 bin 800 TL nakit çekim işlemi gerçekleştirdiği belirlendi.



"Adreslerde ve üstlerinde çıkanlar şok etti"



Yapılan çalışmalar sonucunda İzmir'de 3, İstanbul'da ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis tarafından yapılan operasyonda şüpheli şahıslar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev adresleri ve üzerlerinde; 4 adet telefon, 2 adet laptop bilgisayar, 7 adet sim kart, 2 adet hafıza kartı, 1 adet USB bellek, 1 adet CD, 3. şahıslara ait nüfus cüzdanı ve fotokopileri ile 1 adet senet, 14 adet farklı banka ve kişilere ait kartlar ve 1 adet manyetik şeritli kartların manyetik şeritlerini okuma ve yazma özelliğine sahip MSR 206 marka cihaz ele geçirildi.



Şüphelilerden ele geçirilen kartların yapılan ön incelemesinde, 2 adet kartın üzerinde basılı numaralar ile manyetik şeritlerde kayıtlı numara bilgilerinin uyuşmadığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin ele geçirilen dijital materyallerinin incelemesinde çok sayıda kart ve kimlik bilgisi elde edildiği bilgisi verildi.



2 kişi tutuklandı



Yapılan operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheli A.T.E., İ.G.,Ö.F.T. ve M.O. isimli şahıslar Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheliler İ.G. ve Ö.F.T. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, A.T.E. ve M.O. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA