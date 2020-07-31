İzmir'de soğutma çalışmaları sırasında baraj kenarına sürüklenen orman işçisini itfaiye kurtardı İzmir'in Balçova ilçesinde orman yangınının ardından devam eden soğutma çalışmaları sırasında baraj kenarına sürüklenen orman işçisini bulunduğu yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

İzmir'in Balçova ilçesinde orman yangınının ardından devam eden soğutma çalışmaları sırasında baraj kenarına sürüklenen orman işçisini bulunduğu yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Balçova Barajı ve teleferik civarındaki ormanlık alanda dün çıkan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü alanda Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman işçisi Cemal Erkul, dengesini kaybetmesi sonucu baraj kenarında bulunan ağaçların arasına sürüklendi.

Arkadaşlarının Erkul'u bulunduğu yerden çıkaramaması üzerine İzmir İtfaiyesinden yardım istendi.

Balçova Barajı'na botla giren AKS 110 ekipleri Erkul'u kurtarmayı başardı.

İlk müdahalesi 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından botta yapılan Erkul, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erkul'un hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA