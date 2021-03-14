İzmir'de şofbenden sızan gazdan zehirlenen çift yaşamını yitirdi
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İzmir'de şofbenden sızan gazdan zehirlenen çift yaşamını yitirdi

14.03.2021 06:01 | Son Güncelleme: 14.03.2021 06:05
İzmir'de şofbenden sızan gazdan zehirlenen çift yaşamını yitirdi

İzmir'in Bornova ilçesinde, kaldıkları evin banyosunda, şofbenden sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde, kaldıkları evin banyosunda, şofbenden sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Rafet Paşa Mahallesi 5176 Sokak'ta yaşayan ve bir süre önce ameliyat olan Pervin Atılgan, kendisine yardımcı olmak için evinde kalan oğlu Volkan (36) ve gelini Sevim Atılgan'ın (30), uzun süre banyodan çıkmadığını görünce içeri girdi.

Genç çifti hareketsiz halde bulan Atılgan, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine eve gelen ekipler, karı kocanın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Banyo şofbeninden sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen Atılgan çiftinin cenazeleri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, evde incelemede bulunurken, hastaneye giden çiftin yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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